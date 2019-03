Kaynak: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı kalkmış bize milliyetçilik anlatıyor. Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası üzerinden yalan üstüne yalan konuşuyor. Milli silah sanayisinden rahatsız, çünkü Tank Palet Fabrikası'nda yapılacak silahlar YPG'yi vuracak, çünkü burada üretilen silahlar PKK'yı hedef alacak. Korkusu budur, kaygısı budur, telaşı bu yüzdendir." dedi.Bahçeli, partisi tarafından eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında düzenlenen açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'ye oy veren vatandaşların yalanlara kanmamasını, istismara aldanmamasını istedi.Bugünkü CHP yönetiminin "zillete" düştüğünü belirten Bahçeli, "Bugünkü CHP yönetimi, Türkiye muhaliflerinin esaretine girmiştir. Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede, bugünkü CHP nerededir? Sözde Kürdistan'a oy veren bu CHP'dir. Terör örgütleriyle iltisaklı kişileri belediyelere taşımaya amaçlayan bu CHP'dir. HDP ile pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan bu CHP'dir." diye konuştu.Bahçeli, CHP yönetimine eleştirilerini sürdürerek şöyle devam etti:"PYD/YPG'ye 'vatanlarını koruyan örgüt' diyen bu CHP'dir. PKK'lılara 'arkadaş' diyen bu CHP'lilerin ipotekli başıdır. 'YPG bize mi saldıracak?' diyen bu CHP'nin icazetli genel başkanıdır. CHP Genel Başkanı kalkmış bize milliyetçilik anlatıyor. Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası üzerinden yalan üstüne yalan konuşuyor. Milli silah sanayisinden rahatsız, çünkü Tank Palet Fabrikası'nda yapılacak silahlar YPG'yi vuracak, çünkü burada üretilen silahlar PKK'yı hedef alacak. Korkusu budur, kaygısı budur, telaşı bu yüzdendir. Ancak çabası boşunadır. Kılıçdaroğlu'nun maskesi düşmüştür. İhanet senaryosundaki rolü kabusa dönmüştür. Silah konusunda muhasım odakların eline bakılsa memnun olacak. ABD'nin tutsağı olunsa havalara uçacak. Türkiye sevgisi kalmamış, millete aidiyet hissi sıfıra inmiş.""Demokrat Partili hülle girişimlerine müsaade etmeyin""Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilikten bahsettiğini, freninin tutmadığını ve ülkücü olduğunu da iddia ettiğini" vurgulayan Bahçeli, "Keşke olsaydı, keşke ülkümüzden feyizlenseydi. Geçmiş olsun, zillete düştü düşeli bırakın milliyetçiliği, milliliğinden bile eser kalmadı." diye konuştu."Kılıçdaroğlu milliyetçi olursa dünya tersten döner, ülkücü olursa güneş batıdan doğar." diyen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bugünkü CHP yönetimi, denizdeki balığın karada komisyonculuğunu yapacak kadar fütursuzdur. Bugünkü CHP yönetimi, denizden geçeyim derken çayda boğulacak kadar fikirsizdir, kabiliyetsizdir. Bugünkü CHP ve İP yönetimi, düştükleri denizde çoktan HDP, PKK, FETÖ yılanına sarılmışlardır. Deniz dalgasız, gemi dümensiz, CHP ve İP yönetimi yalansız olmaz, yalansız duramaz. Bunlar bozguncudur, fesat yuvasıdır. CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu zillet ehlilerinden vazgeçin. CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu Kılıçdaroğlu'na haddini bildirin. İP'e oy veren kardeşlerim, yeterince istismar edildiniz, yeterince meşgul edildiniz, yeterince siyasi kumpaslara mahkum edildiniz. Gelin Cumhur İttifakı'nda buluşalım. Gelin komplolardan, komploculardan birlikte hesap soralım. İradenizi çalmaya heves edenlere, Demokrat Partili hülle girişimlerine müsaade etmeyin. Mersin'in bereket ve birliği olan cumhurun iradesine birlikte güç verelim.""Beka sorununa yüzümüzü dönemezdik"Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün risk altında olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:"Uyanık olunuz, bekamız tehdit çıkmazındadır. Yedi düvelin gözü üzerimizdedir.Yedi başlı emperyalizm canavarının eli aramızda, fitnesi içimizdedir. Her yolu deniyorlar. Her vasıtayı kullanıyorlar. Her yolu mübah sayıyorlar. Maksatları Türkiye'yi bölmektir. Maksatları milleti birbirine düşürüp kırdırmaktır. Hain terör örgütü PKK'yı bunun için besleyip destekliyorlar.YPG'yi silahlandırıp önünü açmaları da bu sebepledir. Yıllarca devletin ve toplumsal hayatın hücrelerine kadar nüfuz eden FETÖ'nün arkasında durmaları boşuna değildir. 15 Temmuz işgal ve ihaneti, Türkiye'yi yıkmak için planlanmıştı. Milletimize kastedildi. Türkiye çembere alındı. Zalimler karadan, havadan, denizden ülkemizi kuşattı. Hain kalkışma sonucunda 251 vatan evladı maalesef şehit edildi, 2 bin 193 kardeşimiz yaralandı. Gelişmeler karşısında, Türkiye'nin ağır ve şiddetli beka sorununa yüzümüzü dönemezdik.""Zillet ittifakı sistem kargaşası çıkarmak istiyor"Bahçeli, 15 Temmuz'dan sonra hükümet etme sistemiyle ilgili kutuplaşmanın devamına rıza gösteremeyeceklerini aktararak, "Muhtemel krizlerin önüne geçmeliydik. Muhtemel darbe hazırlıklarını kaynağında kurutmalıydık. Bir olmalıydık, iri olmalıydık, diri durmalıydık. Biz hep bunu söyledik, sürekli bunu savunduk. Vakit kaybına tahammül yoktu. Oyalanmak, ülkemizin aleyhine olacaktı. Bu ülke için yeminimiz vardı, vazgeçilmeyecekti. 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyerek devletteki çift başlılığı giderelim istedik. Kriz ve kaosa karşı el birliği, güç birliği, fikir birliği içinde karşı koymayı kararlaştırdık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi böyle tesis ve tecelli etti. 31 Mart'ta yeni hükümet sistemine müzahir, Mersin'in huzuruna muvafık yerel yönetimlerin varlığı tarihi bir mecburiyettir. Milli beka için bu büyük bir zorunluluktur. Çünkü zillet ittifakı, sistem kargaşası çıkarmak istiyor. Rejim bunalımından çıkar umuyor." değerlendirmesinde bulundu.Cumhur İttifakı'nın tarih yazmaya hazır olduğunun altını çizen Bahçeli, "Cumhur İttifakı Türkiye'yi zafere taşımaya ant içmiştir. Alnımız aktır, vicdanımız paktır, elbette Mersin yükseklere layıktır." şeklinde konuştu."Oyunuzu verin, şer oyununu bozun"Bahçeli, vatandaşlardan Cumhur İttifakı'na destek vermelerini isteyerek sözlerini şöyle sürdürdü:"Oyunuzu verin, şer oyununu bozun. Oyunuzu verin, zilleti pişman edin. 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyenlerin, PKK'ya, FETÖ'ye umut bağlayanların sandıkta işini bitirin. Zillet İttifakı'na PKK destek istiyor, FETÖ yardım dileniyor. Türkiye'ye ve Mersin'e şaşı bakan, ters yaklaşan, art niyetli planlar yapan kim varsa CHP'nin, İP'in, HDP'nin yanında duruyor. Kürt kökenli kardeşlerim, tuzakları birlikte bozalım. Fitnecileri, bozguncuları, kandan nemalanan teröristleri beraberce ademe mahkum edelim. Cumhur İttifakı'nın çatısı altında hep beraber kucaklaşalım."Bahçeli, "Kime oy vereceğim belli değil, kararsızım" diyen vatandaşlara da birlik olma çağrısı yaparak, şunları kaydetti:"Türkiye'nin kurtuluşu için Cumhur İttifakı'nda buluşalım. Genç kardeşlerim, ilk kez oy verecek evlatlarım, birlikte yürüyelim, Cumhur İttifakı'nda sözleşelim. ya zulme, istismara ve alçaklığa göz yumarak 'zillete tamam' diyeceksiniz. ya da Cumhur İttifakı'yla birleşip kendinize yeni ve aydınlık bir sayfa açacaksınız. Biz inançlı kadrolarımızla ittifak kurduk. İttifakımız, korkaklara karşı cesurların, ahlaksızlığa karşı namus timsallerinin, talana ve yalana karşı ahlakın, hainlere, eli kanlı teröriste, onlarla iş birliği yapan zillete karşı milli bir ittifaktır. Cumhur İttifakı, en samimi ve saf duygularla mukaddesatımıza sahip çıkanların irfanlı ve inançlı bir ittifakıdır."(Bitti)