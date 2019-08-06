Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tanker devrildi, akan mazotu vatandaşlar götürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tanker devrildi.

06.08.2019 19:20 Tanker devrildi, akan mazotu vatandaşlar götürdü
Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tanker devrildi. Tankerden sızan mazotu bidonlara dolduran vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu.

Mersin-Adana istikameti D-400 karayolunda seyir halinde olan A.Y.'nin kullandığı 33 B 7313 plakalı 8 ton mazot yüklü kamyon, Bağlarbaşı kavşağında önüne çıkan motosiklet sürücüsüne çarpmamak için manevra yapınca refüje çıkarak yan yattı. Kazada yola dökülen mazotun aktığını gören bazı vatandaşlar ellerine aldıkları bidonlarla akıp giden mazotu toplamaya çalıştı. Ellerindeki bidonlara mazotu dolduran vatandaşlar ilginç görüntülere neden oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:20   Tanker devrildi, akan mazotu vatandaşlar götürdü
19:17   Motosiklet, kum yüklü tırın altına girdi: 1 ölü
19:17   Karaman'da ByLock'tan aranan zanlı tutuklandı
19:14   Erzincan'da 42,5 kilogram eroin ele geçirildi
19:13   Park halindeki ambulans alev alev böyle yandı
19:09   İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı
19:05   Sinop'ta orman yangını devam ediyor