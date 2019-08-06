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Tanker devrildi, akan mazotu vatandaşlar götürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tanker devrildi.

06.08.2019 20:30 Tanker devrildi, akan mazotu vatandaşlar götürdü
Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tanker devrildi. Tankerden sızan mazotu bidonlara dolduran vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu. Mersin-Adana istikameti D-400 karayolunda seyir halinde olan A.Y.'nin kullandığı 33 B 7313 plakalı 8 ton mazot yüklü kamyon, Bağlarbaşı kavşağında önüne çıkan motosiklet sürücüsüne çarpmamak için manevra yapınca refüje çıkarak yan yattı. Kazada yola dökülen mazotun aktığını gören bazı vatandaşlar ellerine aldıkları bidonlarla akıp giden mazotu toplamaya çalıştı. Ellerindeki bidonlara mazotu dolduran vatandaşlar ilginç görüntülere neden oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)

Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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