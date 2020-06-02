Tanker park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tankerin çarptığı, park halindeki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

02.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:12
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tankerin çarptığı, park halindeki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Akhisar-Manisa kara yolu üzeri Tirkeş Kavşağı yakınlarında Malik Kıvrak idaresindeki 09 AAV 16 plakalı süt tankeri, arıza nedeniyle sağ şeritte park halinde bulunan 45 P 5037 plakalı otomobile çarptı.
Hurdaya dönen otomobilde bulunan Yaşar Kıyak (49), Rukiye Aykaç (44) ve İlayda Aykaç (13) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kapanan yol, polis ekiplerinin yol güvenliğini almasının ardından yeniden açıldı. Tanker park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Saruhanlı, Akhisar, Manisa, Güncel, Haber

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