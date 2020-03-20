Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tanker tanker taşıyıp sokakları yıkıyorlar - Haberler

Tanker tanker taşıyıp sokakları yıkıyorlar

Sungurlu Belediyesi Corona virüsü tedbirleri kapsamında çarşı merkezini yıkıyor.

20.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:40
Tanker tanker taşıyıp sokakları yıkıyorlar
Sungurlu Belediyesi Corona virüsü tedbirleri kapsamında çarşı merkezini yıkıyor.

Sabah saatlerinde Sungurlu Belediyesi itfaiye ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları cadde ve sokaklarda yıkama çalışması yaptı.

Sungurlu'da Korona virüsü önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından yıkanıyor.

Türkiye'de korona virüsü vakalarının tespit edilmesinin ardından ülke genelinde tedbir amaçlı yoğun bir çalışma başlatıldı. Sungurlu'da ise cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Yaklaşık 3 ay önce Çin'in Wuhan kentinden başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü ile ilgili Türkiye buna karşı yaptığı bazı tedbirler oldu. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle okullar tatil edildi. Camiler, toplu taşıma araçları, devlet dairelerinin dezenfekte edilmesiyle alakalı çalışmalar sürüyor. Bizde 3 gündür vatandaşlarımızın yoğunlukta kullandığı alanlar da dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Bundan sonra dezenfekte çalışmalarına periyodik aralıklarla devam edeceğiz. Sungurlu Belediyesi bu konuda gerekli tüm tedbirleri almıştır. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs paniği kamerada! Toptancının ani hareketiyle sağa sola kaçıştılar Haberler
Koronavirüs paniği kamerada! Toptancının ani hareketiyle sağa sola kaçıştılar
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Haberler
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik Haberler
Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde ’Evinizde kalın’ uyarıları dikkate alınmıyor Haberler
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü Haberler
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı Haberler
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç Haberler
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç
İstanbul’daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim Haberler
İstanbul'daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim

Son Dakika Haberleri

Konya'nın Halkapınar ve Ereğli ilçelerinde kar yağışı - Haber Düğerek'te yaşlıların evlerine gıda hizmeti - Haber Belediye personeline virüsten korunma eğitimi - Haber İspanya'da koronavirüsten ölümler 1000'i geçti - Haber Van, Muş ve Bitlis'te yeni tip koronavirüse karşı tedbirler alınıyor - Haber Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi - Haber İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı - Haber Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor - Ekonomi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi - Haber Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor - Haber
Loading