27.06.2019 14:35
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Tankerde çıkan yangında yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Tankerde çıkan yangında yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde etil asetat yüklü tankerde çıkan yangında yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya 'nın Pamukova ilçesinde etil asetat yüklü tankerde çıkan yangında yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, D-650 karayolu Pamukova ilçesinde etil asetat yüklü tanker henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmış, tankerde meydana gelen patlama sonrasında sürücü Ali Cankesen (30), ağır yaralanmış sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Cankesen buradaki ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yanık ünitesine sevk edildi. Yoğun bakımda yaklaşık 3 gün tedavi gören Cankesen, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
araştırma , tanker , pamukova , sakarya , 3. Sayfa

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