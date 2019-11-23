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Tankerde meydana gelen patlamada yaralanan sürücü tedavi altına alındı

Bilecik'te tankerde meydana gelen patlama sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

23.11.2019 23:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 00:24Tankerde meydana gelen patlamada yaralanan sürücü tedavi altına alındı
'te tankerde meydana gelen patlama sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik- kara yolu Bilecik Karayolları kavşağında yol kenarında park halindeki 42 CNK 16 plakalı tankerde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada yaralanan tanker sürücüsü Bekir Güngör, 112 Acil Servis ekibince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tankerdeki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Patlamanın, Güngör'ün patlayan lastiği tamir etmeye çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenildi.
Yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan Bilecik-Bozüyük kara yolu, tankerin çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

Bozüyük, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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