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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 400 kilo esrar ve çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 400 kilogram esrarın yanı sıra çok miktarda uyuşturucu hap, eroin ve bonzai ele geçirildi. Operasyon sırasında bir tankerde gizli bölmelere saklanmış 200 kilogram esrar bulundu. Gözaltına alınan 39 kişiden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:31 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 400 kilo esrar ve çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi

'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 39 kişiden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İL GENELİNDE BÜYÜK OPERASYON

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, yaptığı başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Vatan, Hacıbaba, Güzelvadi, Mithatpaşa ve Hoşgör mahalleleri ile İslahiye ve Nizip ilçelerinde son bir haftada başarılı operasyonlar yaptı. Yapılan operasyonlarda 447 kilo esrar, 350 gram bonzai, 1 kilo 150 gram metamfetamin, 400 gram eroin, 15 bin 910 adet captagon ve 290 adet extacy hap ele geçirilirken, 39 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 39 şüpheliden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

NARKOTİK KÖPEKLERİ DE KATILDI

Operasyonda narkotik dedektör köpeğinin de yardımıyla arama yapılan bir tankerde zulalanmış 200 kilo esrar ele geçirildi.


Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (1)
GEMLİK: bence bu sadece narkotik subeye atilan yem baska bir taraftan tonlarcasini goturuyorlardir bir gemide neden 400 kilo esrar gider ki bu gemi icin hic
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