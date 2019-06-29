29.06.2019 18:36
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Tankerle karşılaşan otomobil yola sığmayınca dereye düştü

Tankerle karşılaşan otomobil yola sığmayınca dereye düştü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tankerle karşılaşan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil dereye düştü.

Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde tankerle karşılaşan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil dereye düştü.
Alınan bilgiye göre, Serdar S. yönetimindeki 34 PB 648 plakalı otomobiliyle Bünyamin Y. idaresindeki 19 FK 802 çekici plakalı tanker, Yeşilyurt Mahallesi Yankı Sokak'ta karşı karşıya geldi.
Sürücüsünün dar yolda kontrolü kaybetmesiyle otomobil yol kenarındaki dereye düştü.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücünün kendi imkanlarıyla içinden çıktığı otomobil, çekici yardımıyla dereden çıkartıldı.
Kaynak: AA
Başiskele , Kocaeli , Güncel

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