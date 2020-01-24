Haberler » Güncel » Tankerlerden 10 milyon liralık akaryakıt çalanlara operasyon: 23 gözaltı - Haber

Tankerlerden 10 milyon liralık akaryakıt çalanlara operasyon: 23 gözaltı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, akaryakıt dağıtım şirketlerinden tankerle alınan yakıtın taşınması sırasında bir kısmını çalarak sattıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

24.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:04Tankerlerden 10 milyon liralık akaryakıt çalanlara operasyon: 23 gözaltı

KOCAELİ'nin ilçesinde, akaryakıt dağıtım şirketlerinden tankerle alınan yakıtın taşınması sırasında bir kısmını çalarak sattıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 10 milyon liralık yakıt çaldığı belirtilen 23 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Körfez ilçesindeki akaryakıt dağıtım şirketlerinden tankerle aldıkları yakıtın taşınması sırasında bir kısmını çaldıkları öne sürülen kişileri takibe aldı. Polis, akaryakıt dağıtım şirketlerinden tankerlere dolumu yapılan akaryakıtların bir iş yerinde mühürlerinin bozularak ürün sahiplerinden habersiz bir kısmının boşaltıldığı ve toplanan bu akaryakıtın satıldığını tespit etti. 3 ay boyunca devam eden takibin ardından D.E. liderliğindeki çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda biri kadın, 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, kaçak akaryakıt, akaryakıt tankerlerine ait mühür ve mühür bozmaya yarayan çok sayıda aparat ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütlü olarak güveni kötüye kullanma, hırsızlık malı satın almak ve suçtan edilen malvarlıklarını aklama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



Körfez, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:54  Elazığ'da kapkaç iddiasıyla 1 kişi yakalandı
12:53  İstanbul Havalimanı'ndaki karantina odası 'koronavirüs' için hazır
12:53  FETÖ'nün askeri yargı yapılanması sanıklarına ceza yağdı (2)- Yeniden
12:48  Bu da balık hastanesi, bu kadınların ne yaptığını duyunca çok şaşıracaksınız
12:52  Kurak geçen kış çiftçiyi endişelendiriyor
24.01.2020 13:02:13