Tankerlerden akaryakıt çalan çeteye operasyon: 9 gözaltı

Kocaeli'de akaryakıt dağıtım şirketlerine ait tankerlerden dolum sırasında yakıt çalan ve çaldıkları yakıtları kendilerine ait akaryakıt istasyonlarında sattığı belirlenen 9 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tankerlerden akaryakıt çalan çeteye operasyon: 9 gözaltı
03.07.2020 10:07 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:21
Kocaeli'de akaryakıt dağıtım şirketlerine ait tankerlerden dolum sırasında yakıt çalan ve çaldıkları yakıtları kendilerine ait akaryakıt istasyonlarında sattığı belirlenen 9 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de bulunan akaryakıt dağıtım firmalarının akaryakıt istasyonlarına akaryakıt gönderdiği tankerlerden dolum sırasında yakıt çalındığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme yapan ekipler, tankerlerden akaryakıt çalıp kendi akaryakıt istasyonlarında satan 9 kişinin kimliğini belirlendi. Tespitin ardından Kocaeli ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıslar, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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