Haberler » Güncel » Tanklar namlularını terör hedeflerine çevirdi

Tanklar namlularını terör hedeflerine çevirdi

Barış Pınarı Harekatı'na takviye amaçlı gönderilen tanklar, sınır hattında konuşlandırıldı.

17.10.2019 13:43Tanklar namlularını terör hedeflerine çevirdi
Barış Pınarı Harekatı'na takviye amaçlı gönderilen tanklar, sınır hattında konuşlandırıldı.

Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün geride kaldı. Suriye'nin Tel Abyad kentini terörden temizleyen Türk askeri ve Suriye Milli Ordu askerleri, güneye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Yaklaşık bin 200 kilometrekare alanın teröristlerden arındırıldığı bölgelere tank sevkıyatı yapıldı. Gece saatlerinde sınıra gelen tanklar, birliklerinden çıkarak sınır hattına girdi. Vatandaşların sevgi gösterisi arasında sınıra giden tanklar, namlularını terör hedeflerine çevirdi. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:40 Amanoslar'da PKK sığınağı ve erzak deposu bulundu
16:40 İzmir'de kaçak akaryakıt yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi
16:40 Kremlin'den Trump'a mektup tepkisi
16:35 KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa: "Biz kapalı kapılar ardında eğitim veren değil, sektörle iç içe...
16:40 Mersin'de FETÖ operasyonu: 49 gözaltı
16:39 MAHKEME KARAR VERDİ UBER ARAÇLARI SATIŞA ÇIKTI
16:34 Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "İmkanlarımızı seferber ederek çıtayı yukarılara taşıyacağız"
17.10.2019 16:40:45