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Tanklar namlularını terör hedeflerine çevirdi

Tanklar namlularını terör hedeflerine çevirdiŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'na takviye amaçlı gönderilen tanklar, sınır hattında konuşlandırıldı.

18.10.2019 00:40
Tanklar namlularını terör hedeflerine çevirdi
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'na takviye amaçlı gönderilen tanklar, sınır hattında konuşlandırıldı.
Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün geride kaldı. Suriye'nin Tel Abyad kentini terörden temizleyen Türk askeri ve Suriye Milli Ordu askerleri, güneye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Yaklaşık bin 200 kilometrekare alanın teröristlerden arındırıldığı bölgelere tank sevkıyatı yapıldı. Gece saatlerinde sınıra gelen tanklar, birliklerinden çıkarak sınır hattına girdi. Vatandaşların sevgi gösterisi arasında sınıra giden tanklar, namlularını terör hedeflerine çevirdi.
Tanklar namlularını terör hedeflerine çevirdi

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Genel

Kaynak: İHA

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