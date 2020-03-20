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Tankurt Manas'tan yeni single "Uçuyorum"

Türkçe sözlü Rap müziğin önemli isimlerinden Tankurt Manas, beklenen teklisi "Uçuyorum"u Basemode Records etiketiyle dinleyiciyle buluşturuyor.

20.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:27
Tankurt Manas'tan yeni single

İsmi gibi harekete geçiren bu çalışmanın alt yapısında ise son zamanlarda yaptığı başarılı prodüksiyonlarla adından sıkça söz ettiren Denizkan Boz dikkat çekiyor. En son çıkardığı "KGY"teklisinde olduğu gibi "Uçuyorum" şarkısında da yine mix ve mastering işlemleri Buğra Kunt tarafından Stüdyo BK'da yapıldı.

G-house, dancehall ve afrotrap esintilerinin hakim olduğu "Uçuyorum" teklisini sunan Tankurt Manas, önümüzdeki dönemde çıkacak yeni çalışmaları da müjdeliyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel

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