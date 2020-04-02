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Tanpınar yarışması başvuruları uzatıldı

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nda başvurular, 5 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

02.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:11
Tanpınar yarışması başvuruları uzatıldı

Edebiyat dünyasının usta isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar anısına Osmangazi Belediyesi tarafından 2001 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen Tanpınar Edebiyat Yarışması için başvurular devam ediyor.

Türkiye'nin en uzun soluklu edebiyat yarışması, bu yıl 'Geçmiş Zaman Aynasında Bursa' konu başlığıyla hikaye dalında düzenleniyor. Daha önce 10 Nisan olarak açıklanan yarışmanın son başvuru tarihi 5 Haziran'a kadar uzatıldı. Yarışmaya katılmak isteyenler, eserlerini 5 Haziran tarihine kadar Osmangazi Belediyesi'ne teslim edebilecek.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Osmangazi Belediyesi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat, Güncel
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