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Tanrı Dağları'nda uluyan MHP'li vekilden çakar savunması: Mafya babalarında da var

Meclis'te son düzenlemeyle birlikte milletvekillerine çakarlı geçiş üstünlüğüne tepkiler devam ederken Tanrı Dağları'nda uluyan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Türkiye'de mafya babalarının çakarlı arabası var. Bu gündeme gelmiyor, milletvekili gündeme getiriliyor. Bunun kime ne rahatsızlığı var?" dedi.

11.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:41

Çakar yasağının başlamasıyla birlikte çakar kullanamayan vekiller için Meclis'te yeni düzenlemeyle 600 milletvekiline trafikte geçiş üstünlüğü hakkı tanındı. Geçiş üstünlüğüyle ilgili kamuoyu tepki gösterirken Tanrı Dağları'nda ulumasıyla olay olan MHP'li Cemal Enginyurt, yeni düzenlemeyi savundu.

"KİME ZARARI VAR?"

Hürriyet'ten Umut Erdem'e konuşan MHP'li Cemal Enginyurt geçiş üstünlüğüyle ilgili, "Türkiye'de mafya babalarının çakarlı arabası var. Bu gündeme gelmiyor, milletvekili gündeme getiriliyor. Bunun kime ne rahatsızlığı var?" dedi.

"EN BÜYÜK AHDİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "En büyük ahdimi gerçekleştiriyorum" diyerek Tanrı Dağları'nda ulumuştu. Vekilin bu hareketi sosyal medyada gündem olmuştu.

ARTIK VEKİLLER DE KIRMIZIDA GEÇEBİLECEK

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre sadece ambulans, itfaiye araçları, suç takibindeki güvenlik araçları ve koruması bulunan araçlar geçiş üstünlüğüne sahipken; geçiş üstünlüğünün sıralandığı maddenin kapsamına milletvekilleri de eklendi.

ÇAKAR YASAĞINDA VEKİLLER DE VARDI

Kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlarla görev yapan kamu görevlilerinin araçlarında çakar lamba yasağı başladı. Yasak kapsamında milletvekilleri de çakar lamba kullanamıyordu.

ÇAKAR YASAĞI BAŞLADI

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımında yeni dönem 1 Kasım'da başladı. Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanması yasaklandı. Belediye başkanları, rektörler, kaymakamlar da çakar lamba kullanamayacak.

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Tanrı Dağları'nda uluyan MHP'li vekilden çakar savunması: Mafya babalarında da var

Cemal Enginyurt, Milletvekili, Ordu, MHP, Politika, Güncel


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