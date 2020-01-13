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Tanrı Dağları'nda uluyan vekil, Sağlık Bakanı'na küfür ettiği videoya açıklık getirdi

Tanrı Dağları'nda uluyan MHP'li Cemal Enginyurt, geçtiğimiz gün ortaya çıkan ve Sağlık Bakanı'nın boğazını sıkarak küfür ettiğini söyleyen videoya açıklık getirdi. Enginyurt, "O görüntüler 20 yıl önce çekildi, AK Parti döneminde değil" dedi.

13.01.2020 09:15 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:21

Orta Asya'da bulunan Tanrı Dağları'nda uluyarak çeken MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, geçtiğimiz gün sosyal medyada yayılan ve tartışma konusu olan videosuna açıklık getirdi. Enginyurt, "20 yıl önceki bir olay. Neyini anlatayım?" dedi.

SAĞLIK BAKANI'NA KÜFÜRLÜ SÖZLER

MHP'li vekil, tepki çeken görüntülerde "Arkadaşlar beni aradılar. Dediler ki; 'Başkanım, bizim hastane kapandı.' Devlet Hastanesi. Sağlık Bakanı da tam o an karşımda. Gidip, 'Bizim Gürgentepe Devlet Hastanesi'ni kapatmışsın' dedim. Ukala bir şekilde 'Evet. Küçük yerlerde hastaneleri kapatıyorum' dedi. Bunun boğazından tuttum. Lan dedim 'Y...k. Hastane mi yaptın da kapatıyorsun lan?' dedim. Gürgentepeli, hastaneyi sana mı yaptırdı da sen kapatıyorsun?" ifadelerini kullanıyor.

"20 YIL ÖNCEKİ OLAY"

Videonun ortaya çıkmasının ardından Enginyurt, Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Enginyurt, açıklamasında, "Olay 2000 yılında olmuştur. Gürgentepe Devlet Hastanesi bu dönemde yeni açılmıştır. Olay AK Parti döneminde değil, 57. hükümet döneminde gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

MHP'li Enginyurt'un 57. hükümet döneminde gerçekleştiğini söylediği olay esnasında Sağlık Bakanı MHP'li Osman Durmuş'tu.

Tanrı Dağları'nda uluyan vekil, Sağlık Bakanı'na küfür ettiği videoya açıklık getirdi

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