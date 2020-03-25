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Tansiyon hastası kadın evinin balkonunda ölü bulundu

İZMİT'te tansiyon hastası olduğu öğrenilen Filiz Diler (49), evin balkonunda çocukları tarafından ölü bulundu.

25.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:27
Tansiyon hastası kadın evinin balkonunda ölü bulundu
İZMİT'te tansiyon hastası olduğu öğrenilen Filiz Diler (49), evin balkonunda çocukları tarafından ölü bulundu. Filiz Diler'in hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde İzmit Alikahya Fevzi Çakmak Mahallesi Kıran Sokak'ta meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Filiz Diler, aynı evde yaşadığı çocukları tarafından evin balkonunda hareketsiz yatarken bulundu. Annelerini hareketsiz gören kız kardeşlerin ihbarı üzerine eve polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Filiz Diler'in hayatını kaybettiği belirledi. Adli tabip tarafından yapılan ön incelemede Filiz Diler'in kronik hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı.


- İzmitkocaeli

Kaynak: DHA

Etiketler : Alikahya, Sabah, İzmit, Güncel

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