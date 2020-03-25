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Tansiyon hastası kadını çocukları evin balkonunda ölü buldu

Tansiyon hastası kadını çocukları evin balkonunda ölü buldu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki tansiyon hastası kadın, sabah uyanan çocukları tarafından evinin balkonunda ölü bulundu.

25.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:54
Tansiyon hastası kadını çocukları evin balkonunda ölü buldu
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki tansiyon hastası kadın, sabah uyanan çocukları tarafından evinin balkonunda ölü bulundu.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kıran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 10 katlı bir binanın 4. katında yaşayan Filiz Diler, sabah uyanan çocukları tarafından evin balkonunda hareketsizce yatarken bulundu. Diler'in çocukları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri Diler'in hayatını kaybettiği belirledi. Daha sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri ise evde incelemeler yaptı. 3 çocuk annesi ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Diler'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Tansiyon hastası kadını çocukları evin balkonunda ölü buldu

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmit, Sabah, 3. Sayfa

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Tansiyon hastası kadını çocukları evin balkonunda ölü buldu

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