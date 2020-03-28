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Tansiyon hastası olmasına rağmen koronavirüsü yendi: Belirtilerim hafifti

KORONAVİRÜSÜ yendiğini sosyal medya hesabından duyuran eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni (51), tansiyon hastası olmasına rağmen yeni tip koronavirüsü yenmeyi başardı.

28.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:37
Tansiyon hastası olmasına rağmen koronavirüsü yendi: Belirtilerim hafifti

KORONAVİRÜSÜ yendiğini sosyal medya hesabından duyuran eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni (51), tansiyon hastası olmasına rağmen yeni tip koronavirüsü yenmeyi başardı. Yeni, "Hastalığım öncesinde ve sırasında çok ağır seyreden bir semptomum olmadı. Belirtilerim hafifti" dedi.

Geçen 15 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı konan eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, 6 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Hastalığı yendiğini sosyal medya hesabından duyuran Yeni, "Hastalığım öncesinde ve sırasında çok ağır seyreden bir semptomum olmadı. Belirtilerim hafifti. 15 Mart günü boğaz ağrım başladı. Boğaz ağrımla birlikte yutkunmada zorluklar yaşadım. Bu 5 gün boyunca hafifleyerek devam etti. Buna kuru öksürükle beraber ellerim ve bacaklarımda oluşan eklem ağrıları eşlik etti. Yalnızca hastaneye yatmadan 2 gün önce çok hafif ateşim yükseldi. Ancak bu süreç boyunca 39 dereceyi geçen bir yüksek ateş yaşamadım" dedi.

'EKLEMLERİMDE AĞRI HİSSETTİM'

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi edildiğini kaydeden Yeni, "Ateşim hastanede tedavi gördüğüm sürede hiç yükselmedi. Kuru öksürüğüm hafifledi. Yapılan tahlillerde değerlerim iyi çıktı. Doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarımız her türlü ilgiyi gösterdiler. Hastanede kaldığım 6 günün sonunda değerlerim normale döndü. Nefes darlığı gibi sorunlar yaşamadım. Bu hastalığın belirtilerini herkeste aynı göstermiyor. Süreci yaşadıktan sonra günden güne iyi hale geldim. Hastanedeki sürecin ardından kendimi tek yaşayabileceğim bir evde izole ettim. Hastalığı yenmeme rağmen ailemle bir araya gelmiyorum. Yemeğim servis olarak getiriliyor, kimseye temas etmeden alıyorum. Bu bir hastalık ve Allah'ın izniyle bunu yeneceğiz. Sağlık Bakanlığımız hastalıkla mücadele çok etkili çalışıyor." diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, AK Parti, Adana, Güncel

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