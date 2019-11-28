Haberler » Güncel » Tansiyon ilacı yerine yaz-kış yarım saat denizde yüzüyor - Haber

Tansiyon ilacı yerine yaz-kış yarım saat denizde yüzüyor

Avcılar sahilinde istisnasız her sabah denize giren Mehmet Seydi Tombak, soğuk kış günlerine ve dalgalara aldırış etmeden, tansiyonunu normalde tutmak için denize giriyor.

28.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:31Tansiyon ilacı yerine yaz-kış yarım saat denizde yüzüyor
sahilinde istisnasız her sabah denize giren Mehmet Seydi Tombak, soğuk kış günlerine ve dalgalara aldırış etmeden, tansiyonunu normalde tutmak için denize giriyor. Soğuk Kasım günlerinde sabah işine gidenler, onu öğretmenevinin önündeki sahilde yüzerken görüyorlar. 4 ay önce yüksek tansiyon şikayeti ile doktora gittiğini belirten 2 çocuk babası 48 yaşındaki Mehmet Seydi Tombak, 20'ye kadar çıkan tansiyonunun düzenli denize girip yüzmeye başlaması ile 12'lere indiğini söyledi.

kalktıktan sonra evine yakın olan, Avcılar sahiline gelen Mehmet Seydi Tombak, azgın dalgalara veya soğuk havaya aldırış etmeden denize giriyor. Şortunu giyip serin sulara dalan Tombak, düzenli olarak yüzmeye 4 ay önce doktorunun tavsiyesi ile başladığını belirtiyor. Tansiyon ilacı kullanmak istemediği için doktorundan alternatif bir yol olup olmadığını soran Tombak, "Doktorum eğer yüzme gibi hareketli, çok kalori yakan bir yaparsan tansiyonun normal seyredebilir diye söyledi. Benim de evim Avcılar merkezde idi. Evimin yakınındaki sahile işe giderken yarım saat uğruyor, denize giriyorum. Sonra kurulanıp Firüzköy'deki iş yerime gidiyorum. 4 ay önce Temmuz ayında başladım. O zaman havalarda, denizde daha sıcaktı. Şimdi Kasım ayının sonuna Aralık ayına geldik. Üşümeden denize girmeye devam ediyorum. Bu arada 4 ayda 7 kilo zayıfladım. Akşamları üzerime battaniye örtmüyorum. Hayatımda böyle değişiklikler oldu. Yüzmenin çok şifalı faydalı olduğunu düzenli olarak her sabah bu sporu yaparak gördüm. Bazı günler deniz dalgalı oluyor o zaman daha az kalabiliyorum.

Her sabah 07: 30 ile 08 arasında denizdeyim" diye konuştu.

Düzenli olarak sahile gelince onu takip eden, sahilde çalışan bazı vatandaşlarda, kendisine gıpta ettiklerini ve düzenli olarak her gün yüzdüğünü teyit ettiler. Bu arada vatandaşlar, Avcılar belediyesinden sahilde, denizden çıkınca ılık bir duş almak için fıskiyeli yıkanma kabini, kurabileceğine dikkat çektiler. - İSTANBUL

Avcılar, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:01 Erling Haaland durdurulamıyor
12:58 Başkan Bıyık, 'Spora desteğimiz devam edecek'
12:58 Evleri yanan aile destek bekliyor
12:58 Kadın terörist PKK-DEAŞ işbirliğini itiraf etti
12:57 Erzurumlu Prof. Dr. Atmaca robotik cerrahide Türkiye'nin sayılı isimleri arasında yer alıyor
12:56 Karalar, vatandaşın sorunlarını dinledi
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
28.11.2019 13:03:54