Tansiyonu dengeleyen stent geliştiren Türk doktora ödül

Tansiyon dengeleyen stent geliştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Olcay, Doktorclub Awards'da 'yılın yenilikçi dahili bilimler doktoru' seçildi. Prof. Dr. Olcay, söz konusu çalışmanın ilerletilmesiyle yakın gelecekte tansiyon ilaçlarının tarih olabileceğini söyledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Olcay, geliştirdiği tansiyon dengeleyici 'Nöromodülatör Stent Sistemi' ile 20 binin üzerinde doktorun oy verdiği ve 19 dalda 187 adayın yarıştığı Doktorclub Awards 2019 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri'nde 'yılın yenilikçi dahili bilimler doktoru' ödülüne layık görüldü.

"OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALDIK"

Ödüle ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Olcay, büyük gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Prof. Dr. Olcay, "Projeyi, 21-24 Mayıs tarihleri arasında Paris'te düzenlenen ve kendi alanında dünyanın en büyüklerinden kabul edilen, 10 binden fazla kardiyoloji uzmanının katıldığı EuroPCR Kardiyoloji Kongresi'nde sunmuştuk. Çok olumlu geri dönüşler aldık ve çok büyük ilgi gördük. Ardından da bu ödül geldi. Çok mutluyuz" diye konuştu.

BEYNE 'TANSİYONU DENGELE' TALİMATI GÖNDERİYOR

Projeyle ilgili detayları da paylaşan Prof. Dr. Olcay, "Sistem, aort atardamarı içine kasıktan girilerek yerleştirilen kablosuz bir stentle işliyor. Stent, gerekli durumlarda, üstündeki reseptörlerle beyne 'tansiyonu düşür' talimatı gönderiyor. Böylece de tansiyon dengeleniyor. Proje şu an bebek adımlarında diyebiliriz. Ancak Türk Patent Enstitüsü ve PCT başvuruları yapıldı. KOSGEB desteği de alındı. İlk etap canlı hayvan denemeleri başarılı sonuçlandı. Şimdi ikinci etap canlı hayvan denemeleri için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

İNSANDA NE ZAMAN KULLANILACAK?

1 yıl içinde prototipin ortaya çıkacağını söyleyen Prof. Dr. Olcay, "Geliştirme çalışmaları yapılan stent sistemi ikinci etap hayvan denemeleri ve validasyon süreci sonrasında bir yıl içerinde çalışan prototip ortaya çıkarılacak. Tüm doğrulama çalışmaları ve onay süreçlerinin olumlu gitmesi halinde 5 yıl içerisinde insanda uygulanabilir hale gelecek. Sistemin rutin kullanılan tansiyon ilaçları yerine geçebilmesi ise daha uzun bir vade istiyor" dedi.

DOKTORCLUB ÖDÜLLERİ HAKKINDA

Doktorclub Ödülleri, Türkiye'de sağlık sektörü profesyonelleri ve paydaşlarının çalışmalarını daha iyiye ve daha kaliteliye yönlendirmek, sağlık hizmet sunumunda yaratıcı, ilham verici ve yenilikçi fikirlerin ortaya konup uygulamaya geçirilmesini teşvik etmek, sektörde farklılık ve farkındalık yaratarak öne çıkan proje, araştırma ve uygulamaların artmasına katkıda bulunmak amacıyla organize ediliyor.