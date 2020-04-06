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Tansiyonu düşen otobüs şoförü duvara çarparak durabildi

Tansiyonu düşen otobüs şoförü duvara çarparak durabildi Kaza yaptığını vatandaşlar uyarınca anladı Kağıthane'de seyir halinde olan bir otobüs şoförü, aniden tansiyonu düşünce çarparak durabildi.

06.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:17
Tansiyonu düşen otobüs şoförü duvara çarparak durabildi
Kaza yaptığını vatandaşlar uyarınca anladı
İSTANBUL - Kağıthane 'de seyir halinde olan bir otobüs şoförü, aniden tansiyonu düşünce çarparak durabildi. Olaydan sonra kendine gelen araç sürücüsü ise vatandaşların uyarmasıyla kaza yaptığını anladığını söyledi.
Kağıthane İmrahor Caddesi'nde seyir halinde olan bir otobüs şoförü, tansiyonunun düşmesi sebebiyle aracın hakimiyetini kaybetti. Sabah saat 8.30 sıralarında meydana gelen olayda, şoför duvara çarparak durabildi. Otobüste az sayıda yolcu bulunurken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Otobüste ise maddi hasar meydana geldi. Kaza yaptıktan sonra kendine gelen araç sürücüsü ise vatandaşların uyarmasıyla kaza yaptığını anladığını söyledi.
"Yolcular 'ağabey kaza yaptın' dedi"
Bir anda tansiyonunun düştüğünü dile getiren otobüs şoförü, "Tansiyonum düştü bir anlık bende anlayamadım nasıl kaza yaptığımı, yolcular 'ağabey kaza yaptın' dedi. Yaralı yok" ifadelerini kullandı. Tansiyonu düşen otobüs şoförü duvara çarparak durabildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Kağıthane, Genel

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Tansiyonu düşen otobüs şoförü duvara çarparak durabildi
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