Tansu Biçer ile birlikte olan oyuncu Tülin Özen kimdir?

Tülin Özen, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde 7 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Tansu Biçer ile birlikte rol almıştı. Biçer şu sıralar Çukur dizisi ile ekrana gelmeye devam ediyor. Tülin Özen kaç yaşında? Tülin Özen dizileri, filmleri, biyografisi…

TÜLİN ÖZEN KİMDİR?

Güzel oyuncu, 24 Aralık 1980 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi, ancak aslen Artvinlidir. Anne ve babası mühendistir ve bir kız kardeşi vardır. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olan Özen, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü tercih etse de 3.sınıftayken Yeditepe Üniversitesi'nin konservatuar sınavlarını kazandığından mühendislik bölümünü bırakmıştır. Yeditepe Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Okurken devlet tiyatrosunda çeşitli oyunlarda boy gösterdi.

CEM YILMAZ'IN FİLMİNDE YER ALDI

Tülin Özen, 2004 yılında Semih Kaplanoğlu'nun yazıp yönettiği "Meleğin Düşüşü" adlı sinema filminde oynadı. Filmde Tülin Özen, En İyi Kadın Oyuncu ödülü aldı. 2013 yılında "Aldırma Gönül" adlı dizide yer aldı. Yine aynı yıl "Mavi Dalga" adlı sinema filminde Ayris Alptekin, Onur Saylak, Barış Hacıhan, Hazal Kaya ile birlikte rol aldı. Özen, 2014 yılında yönetmenliği ve senaryosu Cem Yılmaz'a ait olan "Pek Yakında" sinema filminde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ozan Güven, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt, Zerrin Tekindor, Hare Sürel, Ayşen Gruda ve Ülkü Duru gibi oyuncularla birlikte yer aldı.

ALDIĞI ÖDÜLLER

Oyuncu Tülin Özen, 2004 yılında 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Meleğin Düşüşüile En İyi Kadın Oyuncu ödülü, 2005 yılında 11. Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali'nde Meleğin Düşüşü filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülü, 2005 yılında 16. Ankara Film Festivali'nde Meleğin Düşüşü sayesinde En İyi Kadın Oyuncu ödülü, 2008 yılında Sadri Alışık Ödülleri'nde Vicdan ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü, 2009'da Adana Altın Koza Film Festivali'nde Vicdan ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü,2009'da yine Siyad Ödülleri'nde Vicdan sayesinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2017 - Ufak Tefek Cinayetler (Arzu) (TV Dizisi)

2014 - Pek Yakında (Sinema Filmi)

2013 - Mavi Dalga (Ceylan) (Sinema Filmi)

2013 - Aldırma Gönül (Gönül) (TV Dizisi)

2012 - Yük (Zeynep) (Sinema Filmi)

2012 - Karnaval (Demet) (Sinema Filmi)

2011 - Üsküdar'a Giderken (Ayşe) (TV Dizisi)

2011 - Mi Hatice (Kısa Film)

2011 - Bizim Yenge (Zeyno) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Kapalı Çarşı (TV Dizisi)

2009 - Bal (Anne) (Sinema Filmi)

2009 - 11'e 10 Kala ( ) (Sinema Filmi)

2008 - Vicdan (Songül) (Sinema Filmi)

2008 - Süt (Köylü Kız) (Sinema Filmi)

2008 - Cennetin Çocukları (Cennet) (TV Dizisi)

2007 - Yumurta (Sahaftaki kadın) (Sinema Filmi)

2005 - Beyaz Gelincik (Meryemce Aslanbaş) (TV Dizisi)

2004 - Meleğin Düşüşü (Zeynep) (Sinema Filmi)

2004 - Aynalar (TV Dizisi)

2002 - En Son Babalar Duyar (TV Dizisi)