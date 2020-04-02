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Tansu Çiller "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 100 bin lira bağışta bulundu

Eski Başbakanlardan Prof. Dr Tansu Çiller'in, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 100 bin lira bağışta bulunduğu öğrenildi.

02.04.2020 19:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:46
Tansu Çiller
Eski Başbakanlardan Prof. Dr Tansu Çiller'in, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 100 bin lira bağışta bulunduğu öğrenildi.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devletin öncülük ettiği "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yapılan bağışlara her gün bir yenisi ekleniyor.
Eski Başbakanlardan Prof. Dr Tansu Çiller de kampanyaya 100 bin lira bağışta bulunarak destek oldu.
Bu arada, Çiller, korona virüsüne karşı yürütülen mücadelenin öncülerinden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Çiller mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Dünyamızı etkisi altına alan koronavirüse karşı ülkemizde yürütülen mücadelenin öncülerinden değerli tıp insanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatından büyük üzüntü duydum. Allah'tan kendisine rahmet, sevgili ailesine ve tıp dünyamızın değerli mensupları başta olmak üzere Milletimize başsağlığı diliyorum. Hepimizi üzen bu kayıp dolayısıyla korona virüsüne karşı 'Türkiye'mizde topyekün yürütülen milli mücadelede, son derece özverili bir dayanışma ruhu ile en ön cephede doktoruyla hemşiresiyle hasta bakıcısıyla idari personeliyle gecesini gündüzüne katarak cansiparane görev yapan sağlık ordumuzun tüm mensuplarına ve fedakar ailelerine en iyi dileklerimi ve şükranlarımı sunuyor, her krizde olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde hareket eden milletimize saygı ve sevgilerimle nice sağlıklı yıllar diliyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Tansu Çiller, Güncel
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