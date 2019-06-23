23.06.2019 12:04
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TANSU ÇİLLER OYUNU KULLANDI

TANSU ÇİLLER OYUNU KULLANDI

ESKI Başbakanlardan Tansu Çiller, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyunu kullandı.

ESKI  Başbakanlardan Tansu Çiller , yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyunu kullandı.

Tansu Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller ile birlikte saat 11.00'da Sarıyer Yeniköy İlkokulu'na gelerek 2343 numaralı sandıkta oy verdi. Oy kullanma işleminin ardından  basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çiller, "Hayırlı olsun. Herkes diyeceğini söyledi. Sıra milletimizde. Milletimiz ne derse güzel söyler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
Tansu Çiller'in gelişi
Oy kullanması
Tansu Çiller'in açıklamaları
Detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul , Tansu Çiller , Güncel

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