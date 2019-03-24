Tansu Çiller, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Mitingi İçin Alana Geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi için vatandaşların alana girişleri devam ediyor.

Alana gelenler arasında eski Başbakanlardan Tansu Çiller de var. Çiller, 24 Haziran seçimleri öncesi İstanbul'da düzenlenen AK Parti mitingine de katılmıştı.

"HEDEF İSLAM, HEDEF TÜRKİYE"

Çiller alana gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Yine bir milli şuurla bugün buradayız. Türkiye hedefte, ülkemiz hedefte. Bugün özellikle bunun için buradayım. Yeni bir dünya kuruluyor. Türkiye daha bağımsız bir yere seçiyor kendine. Bizatihi bu bir değişimin gereği. Ve görüyoruz ki eski dünyanın bütün kurumları sorgulanmakta.

BM NATO hepsi sorgulanıyor. Türkiye yeni düzenin gelişimini batıdan doğuya koyan bir güç olarak görüyor ve burada da yeni yerini almakta.

Bütün bunlarla birlikte görüyoruz ki dünyada bir değişim daha var. O da İslam dünyası hedefte. Dünyanın çok uzak köşelerinde İslam dünyasının hedefte olduğunu açık biçimde görüyoruz. Yeni Zelanda buna bir örnek oldu. Müslüman nüfus dünyada artmakta hatta o kadar ki, bir kaç on yıl içerisinde eşitlenecek.

Bu Türkiye'yi yeni bir hedef yapmaya yetiyor. Nitekim bir büyük terör olayıyla karşı karşıya kaldı Yeni Zelanda. Burada açıklanan manifestoda hedef kim? Hedef İslam, hedef Türkiye, hedef Türk milleti ve hedef onun seçtiği Cumhurbaşkanı...

"GÜNEYDOĞU'DAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZLE BERABER AYAĞA KALKTI"

Eğer buraya PKK'nın bir takım uzantılarını getiriyorlarsa ve bunları silahlandırıyorlarsa; buradan taciz atışlarını ülkemizde görüyorsak, bütün bunlar hedefte Türkiye demektir. Ve böyle olduğu zaman Türkiye milletiyle her zaman ayağa kalkmıştır.

Bu coğrafya birçok devlete mezar olmuş bir coğrafya. Korkmalıyız? Asla.

Biz bir terör mücadelesi yaptık. Çok zor bir terör mücadelesiydi. Türkiye'nin güney doğusuna hiç kimse gidemez haldeydi. Kimse okuyamıyordu, otobüsler kapalıydı. Felaket bir ortam vardı ve kan gölüydü. Biz dedik ki "Bu terör ya bitecek, ya bitecek" Çok başarılı yıllar oldu. Türkiye başarının devamında huzuru buldu.

Başarının birkaç sırrı vardı. Kahraman askerlerimiz, polislerimiz var. Fedakar müdahaleleri rol oynamıştır. Dış politika, mekik diplomasisi rol oynamıştır. Bizim o zamanlarda 60 küsür bin askerimiz içeri girdi. Ama en önemlisi neydi biliyor musunuz? Biz terör bitecek dediğimiz zaman Güneydoğu'da Kürt kardeşlerimiz bizimle birlikte ayağa kalktı.

"OSMANLI'DAN GELEN BİR RUHTUR"

DYP o zaman bir Türkiye partisi olmuştu. Batıdan aldığı oyu Güneydoğu'da alırdı. Şırnak'ta 95 sonundaki seçimlerde DYP birinciydi. Biz o ruhla aldık. Ta Osmanlı'dan gelen bir ruhtur. Büyük Atatürk'ün İstiklal Savaşı'nda Çanakkale'yi geçilmez yapan ruh.

Onun için bugün yine aynı birliktelikle sandığa gideceğimize inanıyorum. Herkes diyor ki, ne ilgisi var bunun, mahalli seçimlere gidiyoruz...

Tam da işte bu nedenle. Çünkü bu bir genel seçim değil. Genel seçimde Türkiye kararını verdi. Başkanını seçti, ona hükümetini kur dedi. Bu yetki, görev duruyor orada. Bu 4,5 yılı nasıl geçireceğiz meselesi var. İstikrarsız bir Türkiye'de kısır döngülerle mi geçireceğiz bunu? Yoksa hep birlikte daha büyük bir Türkiye'ye mi yürüyeceğiz. Herkes bir şey söyler. Millet de son sözü söyler.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan Yenikapı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına çıkan yollar sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Belli bölgelere güvenlik önlemleri gerekçesi ile TOMA ve zırhlı araçlara konuşlandırıldı.

ERTUĞRUL GAZİ KIYAFETİYLE MİTİNGE GELDİ

Miting alanına Ertuğrul Gazi kıyafetiyle gelen Yasin Ermurat ilgi odağı oldu. Ermurat, "Kapalıçarşı'da esnafım. Bu kostümlerin imalatını yapıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Üsküdar ilçe teşkilatında görevliyim. Cumhur İttifakını desteklemeye geldik" şeklinde konuştu.

550 BİN WATT GÜCÜNDE SES DÜZENİ KURULDU

Miting alanında ses sistemi için 18 kule kuruldu.Toplam ses sisteminin 550 bin watt gücünde olduğu öğrenildi. Miting yapıldığı sırada herhangi bir aksaklık çıkmaması için 340 uzman teknik personel bulunurken, temizlik lojistik gibi hizmetler için ise 7 bin personel görevlendirildi.

GÜVENLİĞİ 14 BİN POLİS SAĞLAYACAK

Öte yandan mitingin güvenliğini ise 14 bin civarında polis sağlayacak. 4 ayrı giriş noktasında 130 dedektörlü kapı, 23 x-ray cihazı kullanılarak mitinge gelen vatandaşlar arandıktan sonra içeri alınacak. Miting 18 kamerayla canlı olarak yayınlanacak. Katılımın yüksek olması beklenen Miting alanın 2 milyon kişiyi ağırlaması bekleniyor.

AMBULANS, İTFAİYE ARAÇLARI VE TUVALETLER

Alanın çevresi ve içinde 3 bin 500 adet güvenlik bariyeri, 8 bin 800 polis bariyeri kullanıldı. 80 ambulans 2 yoğun bakım ambulansı, 1 obez ambulansı, 1 deniz ambulansı, 1 ambulans helikopter alanda hazır bulunacak. Alanın her noktasına ambulansların ulaşabilmesi için çevrede ambulans yolları oluşturdu. Alanda tam donanımlı bir sahra hastanesi kuruluyor.

Miting alanına girişten kareler;