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Tantuni ustası kaldığı evde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinde tantuni ustası olarak çalışan 39 yaşındaki Yalçın Gök, çalıştığı işyerine ait personel evinde ölü bulundu.

15.08.2019 13:06 Tantuni ustası kaldığı evde ölü bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinde tantuni ustası olarak çalışan 39 yaşındaki Yalçın Gök, çalıştığı işyerine ait personel evinde ölü bulundu.

Yalçın Gök, 27 Temmuz tarihinde Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde tantuni ustası olarak çalışmaya başladı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu bildirilen Yalçın Gök, Yukarı Hisar Mahallesinde bulunan apartmanın 5. katında işyerinde çalışan arkadaşlarıyla birlikte kaldığı dairede çalışma arkadaşları tarafından ölü vaziyette bulundu.

Mide rahatsızlığı dışında herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığı belirtilen Yalçın Gök'ün cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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