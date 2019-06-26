26.06.2019 16:08
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Tanzanya Büyükelçisinden Vali Su'ya Ziyaret

Tanzanya Büyükelçisinden Vali Su

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Ali İhsan Su 'yu ziyaret etti.

Büyükelçi Kiondo'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, iki ülke arasında var olan ilişkilerin, bu tür ziyaretler ile daha da gelişeceğini ifade etti.

Konuşmasında Mersin 'in sahip olduğu tüm doğal, tarihi ve turistik güzellikleri ile mutlaka görülmesi gereken bir kent olduğuna işaret eden Vali Su, kentin turizm, tarih, sanayi, ticaret ve lojistik alanlarında olduğu gibi, tarımsal üretim ve ihracatta da çok büyük potansiyele sahip bir il olduğunun altını çizdi.

Büyükelçi Elizabeth Kiango Kiondo ise Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ve Tanzanya arasındaki ikili ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini söyledi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 2017'de Tanzanya'ya yaptığı ziyaretin önemine işaret etti.

Sözlerinin devamında Türk Hava Yolları 'nın Tanzanya'da 3 destinasyona direkt uçuş yaptığına dikkat çeken Büyükelçi Kiondo, önemli bölgesel ekonomik topluluklara üye olan Tanzanya'nın, bölgesinde önemli bir ticaret ve yatırım merkezi olduğunu ifade etti. - MERSİN
Kaynak: İHA
Mersin , Tanzanya , Güncel

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