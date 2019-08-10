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- Tanzanya'da Akaryakıt Kamyonu Patladı: 57 Ölü

- Tanzanya'da akaryakıt kamyonu patladı: 57 ölüDARÜSSELAM - Tanzanya'da bir akaryakıt kamyonunun patlaması üzerine 57 kişi hayatını kaybetti.

10.08.2019 16:12
- Tanzanya'da Akaryakıt Kamyonu Patladı: 57 Ölü
- Tanzanya'da akaryakıt kamyonu patladı: 57 ölü
DARÜSSELAM - Tanzanya'da bir akaryakıt kamyonunun patlaması üzerine 57 kişi hayatını kaybetti.
Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'ın 200 kilometre batısında bugün bir akaryakıt kamyonu patladı. Yaşanan korkunç olayda 57 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı bildirildi. Tanzanya basını, patlama yaşandığı sırada çok sayıda kişinin tankerden hortumlarla petrol çektiğini öne sürdü.
Tanzanya Hükümet Sözcüsü Hasan Abbasi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Morogoro'da alev alan ve çok sayıda kişinin yanmasına neden olan akaryakıt kamyonuyla ilgili kaza raporu nedeniyle çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.
- Tanzanya'da Akaryakıt Kamyonu Patladı: 57 Ölü

Tanzanya, Güncel

Kaynak: İHA

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