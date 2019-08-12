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Tanzanya'da bayram namazı

Tanzanya'nın Sıngıda kentindeki Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti.

12.08.2019 19:46
Tanzanya'da bayram namazı
Tanzanya'nın Sıngıda kentindeki Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti.
Kurban Bayramı'nın Türkiye'den bir gün sonra kutlanmaya başlandığı Tanzanya'da, Sıngıda şehrindeki Müslümanlar, çocuklarıyla bayram namazı için Masjıd Istıqaama Camisi'nde bir araya geldi.
Namazın ardında okunan hutbede birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı, dualar edildi.
Kurban organizasyonu kapsamında kentte bulunan Avrupa Yetim Eli Derneği ekibi de katıldığı bayram namazının ardından buradaki halkla bayramlaştı, çocuklara şeker dağıttı.
Dernek yetkilileri, Türkiye ve Avrupa'dan bağışlanan kurbanları bugün ve yarın kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.
Tanzanya'da bayram namazı

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Kaynak: AA

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