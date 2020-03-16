Tanzanya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandığı bildirildi.
16.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:40
Doğu Afrika ülkesi Tanzanya 'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsveç, Almanya ve Belçika 'yı ziyaret ettikten sonra ülkesine dönen 46 yaşındaki Tanzanyalı bir kadında koronavirüs tespit edildiği belirtildi.
Kadının Mount Meru Hastanesi'nde karantina altına alındığı kaydedildi.
Tanzanya ile Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerin sayısı 27'ye ulaştı.
Virüs nedeniyle Mısır'da 2, Cezayir'de 4, Fas'ta 1, Sudan'da 1 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsveç, Almanya ve Belçika 'yı ziyaret ettikten sonra ülkesine dönen 46 yaşındaki Tanzanyalı bir kadında koronavirüs tespit edildiği belirtildi.
Kadının Mount Meru Hastanesi'nde karantina altına alındığı kaydedildi.
Tanzanya ile Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerin sayısı 27'ye ulaştı.
Virüs nedeniyle Mısır'da 2, Cezayir'de 4, Fas'ta 1, Sudan'da 1 kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA
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