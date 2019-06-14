Tanzanya'da peruk ve saç kaynağına vergi konulmasına tepki

Tanzanya'da hükümetin peruk takanlar ve saçlarına kaynak yaptıranlara vergi koyması tartışma yarattı.

Maliye Bakanı Philip Mpango, parlamentoda yaptığı konuşmada vergiyi duyururken çok sayıda erkek ve kadın milletvekilli alkışlarla protesto etti.

Vergiyi savunanlar, bu şekilde kadınların saçlarının doğal kalmasına yardımcı olunacağını savunuyor.

Ancak kamuoyunun bir kısmı, peruk ve saç kaynaklarıyla daha güzel görünmek isteyen kadınların cezalandırıldığını söyleyerek vergiyi öfkeyle karşıladı.

BBC'nin Tanzanya'nın başkenti Dodoma'daki muhabiri Ebubekir Famau, Tanzanya'da geleneksel değerlerin geniş kabul gördüğünü, ancak toplumun değiştiğini ve çok sayıda kadının peruk taktıklarını ya da saçlarına kaynak yaptırdıklarını söylüyor.

Maliye Bakanı Mpango, gelir artırıcı önlemler kapsamında ithal peruklara yüzde 25, yerli peruklara ise yüzde 19 vergi konulacağını açıkladı.

Şu anda en ucuz peruk 4 ABD dolarına satılıyor, ancak peruk fiyatları 130 doları bulabiliyor.

Mpango ayrıca, fiyatların indirilmesini sağlamadığı gerekçesiyle, hijyenik pedler için tanınan katma değer vergisi muafiyetinin de kaldırıldığını söyledi.

'İnsanlar yapay saçları seviyor'

Ülkenin tanınmış peruk ithalatçılarından Annastasia Sigegera kararı kınadı ve "İnsanlar yapay saçları seviyor. Vergi koyabilecekleri birçok şey varken neden perukları seçtiler ki? " dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir kadın da BBC'ye yaptığı açıklamada, saçına yaptırdığı kaynaklara 450 dolar harcadığını anlattı ve "Kadınlar saç sevdiği ve güzel görünmek istediği için bizi cezalandırıyorlar." diye konuştu.

Ülkenin en büyük kenti Darüsselam'da bir kuaför işleten Aristote Mwamtobe ise, kararın insanların ilişkilerini etkileyebileceğini söyledi.

Mwantobe "Yerli peruklara yüzde 10, ithal peruklara ise yüzde 25 vergi kız kardeşlerimiz için çok pahalı. Saçlarını kesebilirler ve bu da kocaları eşlerini uzun saçlarla görmeye alışkın olduğu için boşanmalarla sonuçlanabilir. Kadınlar peruklarla çok güzel gözüküyor." dedi.

Hükümet ayrıca, çikolata ve biskivüye konulan vergiyi yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkartırken, çiftçilerin ürünlerini depolamak için kullandıkları ithal soğutuculara konulan vergi kaldırıldı.

Yeni bütçenin gelecek aydan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.