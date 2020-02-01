Haberler » Güncel » Tanzanya'da sel: 13 ölü - Haber

Tanzanya'da sel: 13 ölü

Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya'nın güney bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı selde 13 kişi yaşamını yitirdi.

01.02.2020 23:52 | Son Güncelleme: 01.02.2020 23:52Tanzanya'da sel: 13 ölü
Doğu ülkelerinden 'nın güney bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı selde 13 kişi yaşamını yitirdi.
Kilwa Bölge Komiseri Christopher Ngubiagai, basına yaptığı açıklamada, bölgenin 16 köyünde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Ngubiagai, felakette yüzlerce evin zarar gördüğünü, 15 binden fazla kişinin evsiz kaldığını söyledi.
Afette on binlerce dönüm arazinin sular altında kaldığını aktaran Ngubiagai, bölgeye gıda ve içme suyu ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Tanzanya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 09:32:05