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Tanzanya'da yakıt tankerindeki patlamada ölü sayısı 57'ye çıktı

Tanzanya'da yakıt taşıyan bir tankerde kaza sonrası meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi.

10.08.2019 13:15 Tanzanya'da yakıt tankerindeki patlamada ölü sayısı 57'ye çıktı
Tanzanya'da yakıt taşıyan bir tankerde kaza sonrası meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi. 65 kişinin de yaralı olduğu belirtildi.
Tanzanya'nın doğusundaki Morogoro şehrinde kaza sonrası yakıt taşıyan bir tankerde meydana gelen patlamada en az 57 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı.

Yerel medya, kaza yapan yakıt tankerinden yakıt almak için insanların bölgede toplandığı sırada patlamanın meydana geldiğini aktardı. Olayla ilgili çevredekilerin kayda aldığı görüntülerde, ellerinde bidonlarla kaza yerinde toplanan kalabalık ve patlama sonrası durum görüldü.
Görüntü Dökümü
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-Patlama sonrası olay yerinin görüntüsü
-Kaza yapan yakıt tankerinden yakıt almak için gelen insanlar
-İnsanların ellerindeki bidonlarla görüntüsü



Tanzanya, Güncel

Kaynak: DHA

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