Haberler» Güncel» Haber

Tanzanya'da yakıt tankeri patladı: 57 kişi hayatını kaybetti

Tanzanya'nın Morogoro kentinde bir yakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 57 kişi yaşamını yitirdi.

10.08.2019 11:50
Tanzanya'da yakıt tankeri patladı: 57 kişi hayatını kaybetti

Tanzanya'nın doğusundaki Morogoro şehrinde yakıt taşıyan bir tanker kaza sonrası patladı.

Eski başkent ve ülkenin en büyük kenti Darüsselam'a 200 kilometre uzaklıktaki Morogoro kentinde, sabah saatlerinde bir kazaya karışan petrol tankerinde sızıntı meydana geldi.

Sızan petrolu bidonlara doldurmaya çalışan çok sayıda kişi tankerin etrafına toplandığı sırada patlama meydana geldi.

57 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölge Polis Komiseri Steven Kabwe, yerel Azam TV'ye yaptığı açıklamada, patlamada 57 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının tedavi altında olduğunu belirtti.

Tanzanya'da yakıt tankeri patladı: 57 kişi hayatını kaybetti

Tanzanya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Güncel Haberleri
13:50   Taytak'tan kurban bayramı mesajı
13:50   Erzurum'da kaçan kurbanlık güçlükle yakalandı
13:50   Jandarmadan "drone" ile trafik denetimi
13:49   TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat: "7 kıtaya bayram sevinci yaşatmak için yola çıktık"
13:49   Şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
13:49   TVHB Başkanı Eroğlu: Köpek kısırlaştırmak veteriner hekim işidir
13:48   Ege'deki depremler