Sebze ve Meyveden Sonra Elma, Nohut, Mercimek ve Pirinç de Tanzimle Satılacak

Üreticiden doğrudan halka satış yapan tanzim çadırlarında; domates, salatalık, biber, kabak, patates satışı 15 gündür devam ediyordu. Bu ürünlere bugün yeşil ve kırmızı elmanın yanı sıra nohut da dahil oldu.
2 KG'LIK PAKETLERDE SATILACAK
Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı başlatılan satışlarda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından temin edilecek bakliyat çeşitleri de tanzim çadırlarında yerini alacak. 2 kg'lık paketlerde satılan nohut bugün itibariyle tezgahtaki yerini aldı. İlerleyen günlerde 2 kg'lık paketlerde mercimek ve 5 kg'lık paketlerde satılacak pirinçte halkın satışına sunulacak.
Market fiyatlarına oranla yüzde 40 daha ucuz satılan ürünlerin satış fiyatları ise şu şekilde:
Nohut: 2 kg 11 TL
Mercimek: 2 kg 9 TL
Pirinç: 5 kg 30 TL
Elma: 3 TL
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Kaynak: İHA