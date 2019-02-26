Sebze ve Meyveden Sonra Elma, Nohut, Mercimek ve Pirinç de Tanzimle Satılacak

Üreticiden doğrudan halka satış yapan tanzim çadırlarında; domates, salatalık, biber, kabak, patates satışı 15 gündür devam ediyordu. Bu ürünlere bugün yeşil ve kırmızı elmanın yanı sıra nohut da dahil oldu.

2 KG'LIK PAKETLERDE SATILACAK

Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı başlatılan satışlarda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından temin edilecek bakliyat çeşitleri de tanzim çadırlarında yerini alacak. 2 kg'lık paketlerde satılan nohut bugün itibariyle tezgahtaki yerini aldı. İlerleyen günlerde 2 kg'lık paketlerde mercimek ve 5 kg'lık paketlerde satılacak pirinçte halkın satışına sunulacak.

Market fiyatlarına oranla yüzde 40 daha ucuz satılan ürünlerin satış fiyatları ise şu şekilde:

Nohut: 2 kg 11 TL

Mercimek: 2 kg 9 TL

Pirinç: 5 kg 30 TL

Elma: 3 TL

Kaynak: İHA