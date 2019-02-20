Tanzim Kuyruğuyla Alay Eden CHP'lilere İmamoğlu'ndan Tepki: Yanlış Buluyorum!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Veyis Ateş'in Habertürk ekranlarında yayınlanan Akılda Kalan programına katıldı.

Gündemle alakalı bir çok konuya değinen Ekrem İmamoğlu, tanzim satış kuyruğunda bekleyen vatandaşlara 'Domates, biber patlıcan' şarkısını dinleten CHP'lilerin hareketini doğru bulmadığını söyledi.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları:

"Yanlış. Bakın, ben daha önce dedim ki, bu bir hizmet ise böyle yapılmamalı. Hatta şöyle dedim o insanlar o kuyruğa dizilip yandaş medyada deşifre edilmemeli. O insanlar o kuyruğa ihtiyacı olduğu için giriyor. Hizmetmiş gibi orada kuyruğa girmiş insanlarla röportaj yapıyorsunuz. Bu vicdana sığar mı? Niye 2 lira, 3 lira için geliyor. Çünkü cebinde para yok."

'DOMATES BİBER PATLICAN' ŞARKISI YANLIŞ

Tanzim satışı yapan benim partimdeki geçmişimdeki belediyeler. Tanzim satışın bir kültürü var. Satın alma, yönetim biçimi var. Tarım alanından şehire uzanan bir çizgisi var. 'Domates biber patlıcan' şarkısı da yanlış o da yanlış… Seçime 2 ay kala tanzim satışı olmaz."

İSTANBUL'DA EN ÇOK DOMATES SATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tanzim satış noktalarında bir haftada satılan sebzenin bilançosu açıkladı. Buna göre, 34 ilçe ve 50 yerde hizmet veren tanzim satış noktalarında bir haftada 2 bin 510 ton sebze satıldı. Domates, bin 200 tonla en çok satılan sebze olurken, onu 674 tonla patates ve 343 tonla soğan izledi.