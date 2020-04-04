Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19'a karşı maskelerin halkın daha kolay ulaşabileceği noktalarda satışı için çalışma yaptıklarını belirterek "Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek" dedi.

04.04.2020 08:11 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:55

Katıldığı bir canlı yayında maske satışlarının belirli noktalarda tanzim satışı için çalışmalar yaptıklarını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek" dedi.

Bakan Pekcan, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan, "Böyle bir dönemde (mart ayı) 13.4 milyar dolarlık ihracat yapmış olmak da büyük başarı, lütfen bunu göz ardı etmeyelim" diye konuştu.

198 FİRMAYA 10 MİLYON LİRA CEZA

Pekcan, Reklam Kurulu'nun fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon lira ceza kestiğini anımsatarak, "Bu firmaların 14 gün savunma süresi var. Şu an yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunma istedik. Bunlarla ilgili de Reklam Kurulu'nun toplantısı 14 Nisan'da yapılacak. Biz yasal sınırlar içinde 10 bin liradan 104 bin liraya kadar ceza kesebiliyoruz" dedi.

Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

TANZİM MASKE SATIŞI BAŞLIYOR

Türkiye'nin maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülke olduğuna dikkati çeken Pekcan, "Bakanlığımızın maskelere yönelik bir çalışması var, halkın ulaşabilir olduğu noktalarda inşallah bunların satışını gerçekleştireceğiz. Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek" diye konuştu.

Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Etiketler: Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Güncel

Haberin Videosu :

Türkiye'de tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Ekonomi
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı Ekonomi
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
THY, iç hat seferlerini 20 Nisan’a kadar durdurdu Ekonomi
THY, iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu Ekonomi
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle suya yüzde 50 indirim yaptı Ekonomi
Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle suya yüzde 50 indirim yaptı
Ford, koronavirüs nedeniyle Avrupa’da üretime ara verdi Ekonomi
Ford, koronavirüs nedeniyle Avrupa'da üretime ara verdi
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Ekonomi
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler

Son Dakika Ekonomi Haberleri

09:48: TGDF Akademi'nin konuğu ekonomi uzmanı Fatih Keresteci oldu - Ekonomi 09:44: Google, konum bilgilerini paylaşacak - Ekonomi 09:36: Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti - Haberler 09:34: SUT'la karşılanan yoğun bakım ücretleri 2 katına çıkarıldı - Ekonomi 09:29: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı - Ekonomi 09:08: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi 08:42: Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı - Ekonomi 08:41: Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor - Ekonomi 08:11: Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar - Ekonomi 23:15: Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu - Ekonomi 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi - Haber 18:17: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı - Ekonomi