Tanzim Satış Noktalarında Pirinç Satışları Başladı

Tanzim satış noktalarında meyve ve sebzenin yanı sıra artık bakliyatlar da yer alıyor. Nohut satışlarının başlamasının ardından, bugünden itibaren vatandaşlara pirinç satışı da yapılmaya başlandı. Pirincin kilosu 6 TL'den satılıyor.
YAKLAŞIK 2 BİN 500 TONLUK ÜRÜN SATILDI
Tanzim satış noktalarında, bugüne kadar satılan meyve, sebze ve bakliyat, yaklaşık 2 bin 500 tona yaklaştı. Tezgahlarda, pirinç satıldığını öğrenen vatandaşlar, tanzim satış noktalarına akın etti. Vatandaşlar, satışlardan memnun olduklarını belirterek, "Çok memnunuz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" diye konuştu.
Ekonomi, Güncel
Kaynak: İHA