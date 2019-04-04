Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak

Tanzim ürünlerini internet üzerinden vatandaşa ulaştırarak meyve ve sebze fiyatları üzerindeki oyunun bozulmasında büyük rol oynayan ePttAVM, şimdi de Tarım Kredi Kooperatifleriyle gıda zinciri kurarak yaklaşık 700 ürünün internetten satışını yapmaya hazırlanıyor.

İki kurum, yeni kurulacak sistem üzerinde görüşmelere başlarken, imzalanacak protokolle, Tarım Kredi Kooperatiflerinin üreticiden direkt aldığı ürünler ePttAVM'nin internet sitesi üzerinden satışa sunulacak.

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Sipariş verilen ürünler, en geç iki gün içerisinde tüketiciye ulaştırılacak. 31 Mart seçimlerine giderken her alanda saldırıya maruz kalan hükümetin, meyve sebze fiyatları üzerinden vatandaşa çekilen operasyonu bozmak için kurduğu tanzim satışlarda yeni bir aşamaya geçiliyor.

ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE

İstanbul ve Ankara'da kurulu tanzim noktaları kaldırılarak mobil tanzim uygulamasına geçilirken, uygulamanın e-tanzim ayağında ise yeni bir modelin üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

Türkiye genelindeki bin 600 kooperatifi ve 206 şubesi ile en büyük üretici örgütlenmelerinden olan Tarım Kredi Kooperatifi ile ePttAVM.com'un üzerinde çalıştığı modele göre, çiftçilerin ürettiği ve kooperatif marketlerinde satışı yapılan sütten ete, meyveden sebzeye, bakliyattan şekere kadar yaklaşık 700 ürünün online olarak vatandaşa ulaştırılması sağlanacak.

81 İLE HİZMET SUNULACAK

Bu hafta içerisinde detayları netleşmesi beklenen çalışma ile gıda sektöründe bir daha fiyatlar üzerinden vatandaşa operasyon çekilmesi önleneceği gibi üretici de ürününü gerçek değerinden vatandaşa satabilecek. E-tanzim uygulaması yalnızca İstanbul ve Ankara'da hayata geçerken yapılan çalışma ile sistemin 81 ile yayılması sağlanacak.

ePttAVM böylesi büyük bir operasyon için tüm illerdeki dağıtım ağını aktif olarak kullanacak.

ARACI SİSTEMİ TARİH OLACAK

Üreticinin tarladan bir liraya çıkan ürününün satıcıya 10 liraya ulaşmasına neden olan aracı sistemi de bu uygulama ile tarihe karışmış olacak. Ürünler doğrudan üreticiden alınarak vatandaşa ulaştırılacağı için üreticilerin "ürünüm para yapmadı" gibi endişesi de bu uygulama ile tarih olacak. İki şirket arasında bir protokol imzalanarak tüm kooperatif ürünleri online olarak vatandaşın kapısına kadar tek tıkla ulaştırılacak.