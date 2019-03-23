Tapduk Emre İho Ödüle Doymuyor

"Kitap Her Yerde" projesi ile adını duyuran Tapduk Emre
İmam Hatip Ortaokulu bu sefer de akıl ve zeka oyunları alanında Ankara
birinciliği ve ikinciliği elde etti.
Okulun öğrencilerinden İrem Ada Kamalı, mangala branşında Ankara il birincisi, yine Tabduk Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Sudenur Akıncı, kulami branşında Ankara il ikincisi olarak Bursa
'da yapılacak Türkiye
finallerine katılmaya hak kazandı. Murat Uslu
önderliğinde turnuvalara hazırlanan öğrencilerin hedefi ise Türkiye şampiyonluğu. Okul Müdürü
Hüseyin Özsoy, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hazırladığı projeler ile Nallıhan
Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulunun adını Türkiye'ye duyurmayı hedefliyor. - ANKARA
Ankara, Tapduk Emre, Güncel
Kaynak: İHA