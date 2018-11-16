Tapınağın Bağış Kutusundan Para Çalan Japon Suçüstü Yakalandı

Japonya
'da bir tapınağın bağış kutusundan 30 Yen (yaklaşık 1. 5 TL) çalan hırsız suçüstü yakalandı.
Japonya'nın Chiba bölgesinde alışılmadık bir hırsızlık olayı yaşandı. Ziyaret edilen tapınaklara cüzi miktarda da olsa para bağışlama geleneğinin olduğu ülkede, Masakazu Eguchi (55), gece tapınağın önüne bırakılan bağış kutusundan 30 Yen (yaklaşık 1.5 TL) çaldı. 13 Kasım sabahı erken saatlerde gerçekleştiği belirtilen olayda, hırsızın polis tarafından suçüstü yakalandığı öğrenildi. Polis
suçüstü için beklemiş
Hırsızın, yerel polisin mesaide olmadığı erken bir saatte yakalanması şaşkınlık oluştururken, aynı tapınağın bağış kutusundan daha önce de 2 kez para çalındığı öğrenildi. Polisin, hırsızın 3. kez tapınağa geleceği varsayımıyla bir süredir nöbet tuttuğu, bu sayede hırsızı suçüstü yakaladığı ifade edildi. Hırsızın gerçekleşen ilk iki soygunu üstlenip üstlenmediği bilinmezken, 13 Kasım'da bağış kutusunu soyduğunu ise kabul ettiği öğrenildi. - TOKYO
Japonya