Haberler » Ekonomi » Tapu devri işlemlerinde yeni yılda büyük kolaylık - Ekonomi

Tapu devri işlemlerinde yeni yılda büyük kolaylık

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Tapu kanununda yapılan düzenleme ile mülkiyet devrini içeren sözleşmeler, yeni yıldan itibaren tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde de gerçekleştirilebilecek.

03.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:44 Tapu devri işlemlerinde yeni yılda büyük kolaylık
Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Tapu kanununda yapılan düzenleme ile mülkiyet devrini içeren sözleşmeler, yeni yıldan itibaren tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde de gerçekleştirilebilecek." dedi.

Yeni yıldan itibaren tarafların farklı tapu müdürlüklerinde bulunmaları halinde de satış, bağış ve mal değişim işlemleri gerçekleştirilebilecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Tapu kanununda yapılan düzenleme ile mülkiyet devrini içeren sözleşmeler, yeni yıldan itibaren tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde de gerçekleştirilebiliyor. Örneğin alıcının 'da, satıcının ise 'da olduğu bir devir işlemi için, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabiliyor." dedi.

Büyük kolaylık

Tarafların farklı tapu müdürlükleri ve yurtdışı teşkilatında bulunmaları halinde işlemlerin yapılabilecek olmasının büyük kolaylık olduğunu ifade eden Özelmacıklı, "Bu uygulamadan önce, akitli işlemler çerçevesinde alıcı ve satıcının aynı tapu sicil müdürlüğünde olmaları gerekiyordu. Artık mülkiyeti devreden tarafça yapılacak başvuru sonrasında, mülkiyeti devralan tarafların da aynı birimde bulunmaları ile işlem yapılabilecek. Hatta satış-ipotek talebi bile gerçekleştirilebilecek." ifadelerini kullandı.

"Aynı anda hazır bulunmaları gerekecek"

Bu tür işlemlerde akdin taraflarına, randevu saatinin mesajla bildirileceğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü, "Taraflarının imza aşamasında aynı anda ilgili tapu müdürlüklerinde hazır bulunmaları gerekecek. Her iki birimdeki görevli personelce tarafların aynı anda ilgili birimlerde bulunup bulunmadığı görüntülü ve sesli araçlar ile teyit edilecek. Tarafların aynı anda birimlerde hazır bulunmamaları halinde imzaları alınmayacak. Bütün imzalar tamamlandıktan sonra resmi senet görevli personel tarafından elektronik imza ile elektronik ortama aktarılarak resmi senedi hazırlayan birime gönderilecek." dedi. - İSTANBUL

Mustafa Hakan, Almanya, Burdur, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:38   Bakan Pekcan, 2019 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı - Ekonomi
12:36   OSD Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün: "400 binden fazla hurda araç trafikten silindi" - Ekonomi
12:34   Mobilyadaki KDV indirimi vatandaşları ve mobilyacıları sevindirdi - Ekonomi
12:32   Altın fiyatları - Ekonomi
12:30   TÜİK TÜFE rakamlarını açıkladı - Ekonomi
12:06   Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı belli oldu - Ekonomi
11:25   Son dakika: 2019 yılı ihracatı 180 milyar doları aşarak son 18 yılın rekorunu kırdı - Ekonomi
10:55   Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu - Ekonomi
10:46   Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:39   Amerika'nın İranlı komutanı öldürmesi sonrası altın ve petrol fiyatları yükseldi - Ekonomi
3.01.2020 12:47:04