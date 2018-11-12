Tapu Dolandırıcılarına Dev Operasyon: 41 Gözaltı

İstanbul
'da belgede sahtecilik yaparak vatandaşları tapu vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma 41 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele
Şube ekipleri, bir radyo frekansından yapılan çağrı ile "Kimliğini getir tapuyu götür" sloganı ile dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından Büyükçekmece
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde bu sabah İstanbul başta olmak üzere 8 kentte eş zamanlı operasyon başlattı. Örgüt kurma, yönetme, üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve belgede sahtecilik gibi pek çok suçtan yürütülen soruşturmada, bir radyo frekansından yapılan "Kimliğini getir tapuyu götür" sloganıyla özellikle maddi durumu düşük yaklaşık 100 vatandaşı ev satma bahanesiyle dolandırıldıkları tespit edilen 41 şüpheliye yönelik operasyonlarda çok sayıda şebeke üyelerinin yakalandığı bildirildi. Operasyonların hala devam ettiği, yakalama ve arama faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi. - İSTANBUL
İstanbul
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:09