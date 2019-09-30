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Tapu Müdürü Saltuk göreve başladı

Erdek Tapu Müdürlüğü'ne atanan Çetin Saltuk göreve başladı.

30.09.2019 11:34Tapu Müdürü Saltuk göreve başladı
Erdek Tapu Müdürlüğü'ne atanan Çetin Saltuk göreve başladı. Ali Fuat Altun'dan boşalan Erdek Tapu Müdürlüğü'ne atanan Çetin Saltuk görevine başladı.

Tapu Memuru olarak 2002 yılında göreve başlayan Çetin Saltuk, Ayvalık Tapu Müdürlüğünde müdür yardımcılığı, Kars tapu müdürlük görevlerinde bulundu. Erdek Tapu Müdürlüğü görevine atanmaktan memnun olduğunu söyleyen Saltuk, küçük bir şirin ilçe olma özelliğinden dolayı Erdek'i çok sevdiğini belirterek, personeli ile çabuk kaynaştığını kaydetti. Öncelikle hedefini, vatandaş memnuniyetini yüzde 100'e çıkarmak olarak işaret eden Müdür Saltuk, "Halka hizmetin hakka hizmet olduğu bilinciyle çalışarak buradaki görevimi layıkıyla yerine getireceğim. Değerli Erdek halkının her zaman hizmetinde olacağım" diyerek sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Ayvalık, Erdek, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

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