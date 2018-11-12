Tapu operasyonunda 10 kişi adliyeye sevk edildi

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:52



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:52

Tapu operasyonunda 10 kişi adliyeye sevk edildiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Tapu Müdürlüğü'ndeki yolsuzlukla alakalı gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi. İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde çalışan bir kişi, önceki aylarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne ihbarda bulunarak milyonlarca liralık vurgun yapıldığı iddiasında bulundu. Bunun üzerine görevlendirilen müfettiş, İnegöl Kaymakamlığı'nın izniyle soruşturma başlattı. Soruşturmada, Tapu Müdürlüğü gelirlerini hesabına geçirdiği iddia edilen görevliler tespit edildi. Müdürlükte çalışan 4 personel görevden uzaklaştırıldı.Emniyet ekipleri cuma günü yolsuzlukla ilgileri olduğu iddia edilen 4'ü Tapu Müdürlüğü personeli, 6'sı emlakçı 10 kişiyi gözaltına aldı. 10 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.