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Tapu personeline başarı belgesi verildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Tapu Müdürlüğü personeline başarı belgesi verildi.

12.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:00Tapu personeline başarı belgesi verildi
Afyonkarahisar'ın ilçesinde Tapu Müdürlüğü personeline başarı belgesi verildi.



Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop tarafından Sandıklı Tapu Müdürlüğünde düzenlenen törenle çalışanlara özverili çalışmaları nedeniyle belge takdim edildi.


İlçe dahilinde yapılan toplulaştırma iş ve işlemleri esnasında tapu çalışanlarının gösterdiği gayret ve öz verili çalışmalar nedeniyle başarı belgelerinin verildiğini belirten Kaymakam Tortop, çalışanlara teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Eflatun Can TORTOP, Sandıklı, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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