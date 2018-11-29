Tapu Senetlerinin Yenilenmesi Tanıtım Lansmanı

Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e-Devlet Uygulamaları tanıtım lansmanına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, " Türkiye
'nin değer haritalarının oluşturulması ve artık gerçek değer üzerinden tapu devri yapılması işlemlerine geçiyoruz" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e-Devlet Uygulamaları tanıtım lansmanına katıldı. Programda konuşma yapan Bakan Kurum, "Artık küreselleşen dünyada bilgi olmadan teknolojinin, teknoloji olmadan da bilginin faydası yok. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz bu anlamda Türkiye'nin bilgi bankası. Bin tane hizmet birimimiz var Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde ve yılda 30 milyon vatandaşımıza bu hizmet birimlerinde hizmet ediyoruz. Yılda yaklaşık 8 milyon adet tapu işlemi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Özelikle gelişmiş bilişim alt yapısıyla şeffaf, hızlı, güvenilir işlem yapabilmenin Tapu Kadastronun asli görevi olduğunu kaydeden Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:
"Hizmet kalitesini artırmak adına birçok yenilik yapmaya çalışıyoruz. 100 Günlük eylem planlarını tamamladık. İkinci 100 Günlük Eylem Planlarına geçtik. Bunun içinde hem tapu kadastronun tapu senetlerinin yenilenmesi, hem de Türkiye'nin değer haritalarının oluşturulması ve artık gerçek değer üzerinden tapu devri yapılması işlemlerine geçiyoruz. Yeni tapu senetlerine geçiyoruz. Artık üstünde gereksiz gördüğümüz mahalle, sokak, ada, parsel bilgileri yer almıyor. Tapu senedinin bir kimlik numarası var. Bu kimlik numarasıyla birlikte artık tapularımızda kök senetlerine kadar ulaşıp bu tapu nereden geliyor, nasıl oluşmuş gibi tüm bilgilere buradan ulaşabileceğiz. Diğer önemli özellik de QR kod. Tapu senetlerinin üzerinde QR kodu bulunuyor. Bu koduyla birlikte cep telefonunuza bu kodu okuttuğunuz zaman tapu kadastronun TAKBİS bilgi sistemi var. Bu sisteme giriyorsunuz ve maliki olduğunuz arsa, konut, avm neyse direkt Tapu Kadastro sisteminden buraya yönlenebiliyorsunuz. Taşınmaz bilgilerin üzerine tıklayıp ada, parsel, ilçe, metre kare gibi bilgileri görebiliyorsunuz. Arsaya gitmek isterseniz de rota kısmına tıklayıp navigasyonla gidilecek olan gayrimenkule yönlendirebiliyor. Hayatımızı kolaylaştıracak ve ne aldığımızı, nerede olduğunu öğrenebileceğimiz önemli bir değişiklik olarak karşımıza çıkıyor. Şu an piyasada gayrimenkul satışlarına ilişkin brüt ne farklılıkları var. Vatandaşımız aldığı evin brütünün ne kadar olduğun, netinin ne kadar olduğunu tam olarak bilemeyebiliyor. Yeni tapu senetlerimizde, mimari projelerde bakanlığımızın tarif ettiği brüt tanımı neyse buna göre brütünün ve net alanını tapu senetlerimizde göstereceğiz. Böylece vatandaşımız da kaç metre kare brüt daire almış, kaç metre kare dairenin neti var bunları da net bir şekilde görebilecek. Burada şeffaflık ve dürüstlüğü öne çıkarak bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Bu tapu senetleriyle birlikte vatandaşımızın uygulamada kolaylığı ön görüldü. Mevcut tapu senetlerimiz hala geçerli ancak tapularını yenilemek isteyen vatandaşlarımız da bu uygulamaları yapabiliyorlar."
"Vatandaşın memnuniyetini artırmak, teknolojiyi günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kullanmak üzere bu yenilikleri yapıyoruz"
Bilgi ve teknolojinin öne çıktığı çağda e-devlet uygulaması üzerinden tüm tapu müdürlüklerinin ve personelin vatandaşa verdiği hizmetleri takip edecek e-tapu anket uygulaması olduğuna dikkat çeken Kurum, "Tapu işlemleri yapılırken eksiklikler olabilir. Biz bunları gidermek adına, bilgi ve teknolojinin öne çıktığı çağımızda e-devlet uygulaması üzerinden tüm tapu müdürlüklerimizin, tüm personelimizin vatandaşımıza verdiği hizmetleri takip edecek e-tapu anket uygulamamız var. Vatandaşımız bu ankete katıldığında 4 soruda kendisine verilen hizmetin kalitesini ölçebilecek. Vatandaş bunu olumlu veya olumsuz değerlendirdiğinde biz de sistemimizden bu işe ilişkin sonuçları ölçebileceğiz. Uygulamaya geçerek hizmet takip masalarını kaldıracağız. Buradaki arkadaşlarımızı vatandaşa hizmet etmesi noktasında başka noktalarda görevlendireceğiz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi kamu hizmetlerinde şeffaflık ve tasarruf açısından büyük önem arz ediyor. Diğer bir uygulamamızsa İş Zekası Platformu. Bu platforma Türkiye'deki tüm tapu müdürlüklerimizi ve işlemlerini izleyebiliyoruz. Arkadaşlarımız kaç işlem yapmışlar, vatandaşlarımız bu işlemlerden memnun mu gibi soruları ve cevapları olan bir iletişim ve performans değerlendirme sistemi. Bununla birlikte yine hizmet kalitesini artırmak açısından hem verilen hizmeti hem de vatandaşımızın memnuniyetini takip ediyoruz. Bu yıl başladık bu uygulamaya. Şimdiye kadar yaklaşık 20 bin ankete katılan vatandaş oldu. Tüm Türkiye'de yapılan işlemler burada görülüyor. Vatandaş kararsız gibi ankette verilmiş kararlar var. Bizde bu puanlara göre hangi tapuda işlem yapılmış, neden vatandaşımız kararsız kalmış gibi soruları bu sistem üzerinden araştırıp müdahale edeceğiz. İstanbul
'da 2 milyonun üzerinde bir işlem yapılmış. Tüm Türkiye'de 30 milyona varan işlem sayısı var. 2018'de iş performansına sahip olan iş zekası platformunda üç arkadaşımızı belirledik. Vatandaşın memnuniyetini artırmak, teknolojiyi günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kullanmak üzere bu yenilikleri yapıyoruz. Bunlarla birlikte 3 boyutlu tapuya geçme hedefimiz var. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüzce bakanlığımızca, ülkemizin tüm coğrafyasının verilerini dijital ortamda vatandaşımızın hizmetine sunacak ve bunları dijital olarak yönetebilecek sistemlere ardı ardıma geçeceğiz" şeklinde konuştu.
Kurum, konuşmasının ardından telefonundan uygulamayı açarak, adım adım uygulamanın nasıl kullanılacağını anlattı. - ANKARA
Murat Kurum,Türkiye
29 Kasım 2018 Perşembe 13:51