Tapu Senetlerinin Yenilenmesi Tanıtım Lansmanı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:23



29 Kasım 2018 Perşembe 14:23

Katıldığı Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e-Devlet Uygulamaları tanıtım lansmanının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "En az maliyetle en doğru bilgiyi alabileceğimiz bir sistem kuracağız" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e-Devlet Uygulamaları tanıtım lansmanına katıldı. Programdan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, tapuların gerçek değeri üzerinden başlatılacak uygulama hakkında sorulan soruya, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planları içerisinde tapuların gerçek değer üzerinden verilmesine ilişkin bir düzenleme yer alıyordu. Buna ilişkin düzenlemeyi içeren yönetmelik taslağını Cumhurbaşkanımıza 28 Ekim'de gönderdik. Orada incelemeler yapılıyor. Bitmesine müteakip bir pilot uygulamayla geçeceğimiz, taşınmazların gerçek değer üzerinden satışına ilişkin uygulamayı önümüzdeki yıl itibariyle başlatıyor olacağız. Uygulamanın içeriği, taşınmaz malikleri tapu devirlerini yaparlarken bulundukları, sahip oldukları alana veya gayrimenkule ilişkin bir değerleme çıkaracaklar. Bunu bağımsız değerleme kuruluşları yapacak. Bu kuruluşlarının verdiği değerlemeler komisyonumuzca değerlendirilecek. Doğru bulunmasına müteakip bu değerlemeler üzerinden tapu devirleri gerçekleşmiş olacak" yanıtını verdi."En az maliyetle en doğru bilgiyi alabileceğimiz bir sistem kuracağız"Kurum, "Uygulamaya geçecek yeni raporların vatandaşa herhangi bir maliyeti olacak mı" sorusunu ise, "Vatandaşa çok cüzi de olsa bir maliyeti olacak. Buna ilişkin hem Sermaye Piyasası Kurulumuzca hem değerleme kurullarınca görüşmeler yapıyoruz. En az maliyetle en doğru bilgiyi alabileceğimiz bir sistem kuracağız. Zaman içinde de tüm Türkiye'nin değerleme haritaları çıkmış olacak. Mevcut binada değerleme varsa o değerlemeler de dikkate alınacak" şeklinde yanıtladı.Kurum, imar barışı sorunlarından biri olan, birçok kişiye ait olan alanın paylaşımında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine ise, anayasal bir hak olduğu gerekçesiyle bu düzenlemenin yapılamadığını ve tüm maliklerin onayının olması gerektiğini açıkladı."Kentsel dönüşümle tamamlama sigortası ve bakanlığımızın belirleyeceği teknik yeterlilikleri sağlama zorunluluğu başlamış olacak"Çevre ve şehirle alakalı dönüşümle alakalı birçok düzenleme dün eve evvelsi gün meclisten geçtiğini kaydeden Kurum, "Bugün de son kısmı görüşülüyor. Buları da yaptığımızda poşetlerimiz ücretli hale gelecek. Depozito uygulamamız başlayacak ve kentsel dönüşümle tamamlama sigortası ve bakanlığımızın belirleyeceği teknik yeterlilikleri sağlama zorunluluğu başlamış olacak. Bunlarla birlikte de kentsel dönüşümde vatandaşımız mağdur olmaması yönünde aldığımız bir tedbir. Bu işleri yapacak firmaların teknik yeterliliklerine göre bölünmesi de çok önemli bir uygulama. Ülkemizde yaklaşık 440 bin müteahhit var. Bunları sınıfına göre ayıracağız ve bu sınıflar içerisinde de herkes kendi teknik yeterliliği ve mali yeterliliği neyse bunu sağlayan işlere girebilecekler" diye konuştu. - ANKARA